Bitcoin Nedir? Bitcoin Nasıl Alınır?

Bitcoin Nedir?

Bitcoin, 2009 yılında piyasaya sürüldü ve ilk kripto para birimi olarak kabul ediliyor. Bankalar ve hükûmetler gibi geleneksel aracıların finansal işlemler yapma ihtiyacını ortadan kaldıran merkezî olmayan bir dijital nakit türüdür.

Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto, orijinal Bitcoin tanıtım belgesini (White Paper) kaleme alan ve Bitcoin'i icat etmesiyle tanınan kimliktir. Birkaç kişi Satoshi olduğunu iddia ederken gerçek kimlik hiçbir zaman doğrulanmadı veya açıklanmadı. BTC'nin bugünkü fiyatı göz önüne alındığında Satoshi bir milyarder olabilir.

Bitcoin, herhangi bir merkezî kontrol veya bankaların ya da hükûmetlerin gözetiminden bağımsız olarak çalışan dijital bir para birimidir. Bitcoin tamamen eşler arası yazılıma ve kriptografiye dayanır.

Halka açık bir defter, tüm Bitcoin işlemlerini kaydeder ve kopyalar dünya çapındaki sunucularda tutulur. Her işlem ağda herkese açık olarak yayımlanır ve düğümden düğüme paylaşılır. Her on dakikada bir bu işlemler madenciler tarafından "blok" adı verilen bir grupta toplanır ve kalıcı olarak blok zincirine eklenir. Bu, Bitcoin'in hesap defteridir.

Bitcoin Nasıl Alınır?

ICRYPEX Kripto Para Borsasında 4 Kolay Adımla Bitcoin Alın!

Adım: ICRYPEX Üyeliğinizi Oluşturun

ICRYPEX Kripto Para Borsası üzerinden Bitcoin alabilmek için öncelikle icrypex.com web sitesinde yeni üyelik oluşturmanız gerekmektedir. ICRYPEX ile yapacağınız kripto para yatırımlarınızı bu oluşturduğunuz üyelik ile adınıza açılacak hesabı kullanarak güvenli bir şekilde gerçekleştireceksiniz.

www.icrypex.com'a giriş yaptıktan sonra "Yeni Üyelik Oluştur" butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkan sayfada bilgilerinizi doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

2. Adım: Üye Girişi ve Hesap Onayı

Oluşturduğunuz üyeliğinize, mail adresiniz ve kendi oluşturduğunuz şifreniz ile giriş yaptıktan sonra hesabınız için kimlik onayı sağlamalısınız. Bunun için Profil sayfasından kimliğinizin ön ve arka yüzü ile dilekçeli fotoğrafınızı ilgili alanlara kaydetmelisiniz.

Hesabınızın onayı sağlandıktan sonra üyelik işlemleriniz tamamlanmış olacak ve yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.

3. Adım: Para Yatırma İşlemi

Üyeliğinizi oluşturduktan sonra artık yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. İlk kez Bitcoin yatırımı yapacak kişiler için ilk yatırım işlemi banka hesabı üzerinden para transferi ile gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı olduğumuz Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank hesaplarımızdan seçtiğiniz hesaba para yatırma talebi oluşturduktan sonra talep işlemi sırasında çıkan ICRYPEX Bilişim AŞ'ye ait IBAN numarasına yatırım yapmak istediğiniz tutarı kendi banka hesabınızdan transfer etmelisiniz.

Aşağıda yer alan örnek görselde Akbank hesabımız için oluşturduğumuz bir talep için ekran görüntüsü bulunmaktadır.

4. Adım: Bitcoin Alım İşlemi

Artık Bitcoin almaya hazırsınız! Bu andan itibaren yapmanız gereken tek işlem, alım işlemi için emir girmektir. İsteğinize bağlı olarak anlık piyasa fiyatından alım yapabileceğiniz gibi kendi belirlediğiniz bir fiyattan alım yapmak üzere de emir girebilirsiniz. Kendi belirlediğiniz fiyattan alım satım yapmak için "Limit" bölümünü, anlık fiyattan işlem yapmak için "Market" bölümünü kullanabilirsiniz.



Örneğin, anlık fiyattan 100 TL'lik hemen alım yapmak istediniz. Öyleyse Market Emir ile işlem gerçekleştirebiliriz. ''Miktar TRY'' bölmesine 100 yazdıktan sonra ''ALIŞ YAP'' butonuna tıklayarak Bitcoin alımını tamamlayacaksınız. Keyifli yatırımlar dileriz!