Dijital dönüşüm maliyetleri düşürecek

Türkıye'deki KOBİ'lerin hızlı bir dijital dönüşüm süreci yaşadığını belirten eLogo Genel Müdürü Başak Kural, "eLogo olarak müşterilerimize özel entegratörlük alanında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onaylı e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve saklama hizmetleri sunuyoruz" dedi. Şirketlerin maliyet avantajlarını düşürecek birçok çalışma da geliştirdiklerini belirten Kural, şunları kaydetti: "e-Fatura çözümümüz kurumlardaki mevcut yazılım ne olursa olsun faturaların güvenli ve hızlı dolaşımını, e-Arşiv, e- Fatura uygulamamız tüm faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını ve yasal süre boyunca saklanmasını, e-Defter saklama hizmetimiz de arşivleme tasarrufu yapılmasını beraberinde getiriyor. e-İrsaliye ürünümüz ile irsaliye hazırlık ve sevkiyat aşamalarını hızlandırıyor, irsaliye özelinde tüm iş akışını elektronik ortama taşıyarak operasyonel süreçler için verimlilik artışı sağlıyoruz. Ayrıca eLogo olarak işletmeler için ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirdiğimiz birçok yenilikçi servis ve ürünümüz ile tüm e-Dönüşüm süreçlerinde yanında yer alıyoruz. Kullanıcılarımıza finansal süreçlerinde, e-Belge'nin oluşturulmasından mutabakatın yapılıp tahsilatın alınarak muhasebe kaydının oluşturulmasına kadar uçtan uca çözümler sunarak, ticari faaliyetlerini dijital ortamda tamamlayabilmeleri üzerine çalışıyor, bu doğrultuda çözümlerimizi geliştiriyoruz."