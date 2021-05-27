Elektrik ve gazda arz güvenliği sorunumuz yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MÜSİAD Enerji Zirvesi'ne katıldı. Dönmez, "Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde arz güvenliğimizi teminat altına almak için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız her yıl artarak devam ediyor. Bugün artık elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz" dedi. Nisan itibarıyla elektrikte kurulu gücün 97 bin 376 megavata ulaştığını belirten Dönmez, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 51 bin 78 megavat ile toplam kurulu gücün yüzde 52.5'ini oluşturuyor. Bu yıl içinde 4 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması düzenleyeceğiz" diye konuştu.