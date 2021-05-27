Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili son durum haftanın üçüncü gününde milyonlarca kişinin gündeminde oluyor. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın başında ödenmeye devam ederken öte yandan son dönemde bu ücretin verilmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Öte yandan konuya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödenek süresinin uzatıldığını ifade edildi. Buna göre; Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, son durum nedir? 2021 KÇÖ ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı? İşte yanıtı