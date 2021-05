Pandemi döneminde yüzde 25 büyüdü

BETA Kimya pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yatırımda hız kesmeyerek 2020 yılında yüzde 35, pandemi sürecinin başından itibaren ise toplamda yüzde 25 büyüme gerçekleştirdi. Apel ve Mitreapel markalı ürünlerini 78 ülke ile buluşturarak toplam ciroda ihracat payını yüzde 60'lara yükselten şirket, son kullanıcılara yönelik 40'a yakın yeni pratik ambalajlı ürünleriyle de yapı marketler ve e-ticaret sitelerine adım attı.Global trendler ve değişen tüketici ihtiyaçlarına göre yeni ürün geliştirme stratejilerine odaklandıklarını belirten BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, "Özellikle Kovid-19 pandemisi sonrası tüm dünyada 'Do it yourself' olarak tanımlanan kendin yap ürünlerine olan ilginin bir hayli arttığını görüyoruz. Biz de tüketim alışkanlıklarındaki bu değişime hızla adapte olarak, yeni dönem Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızda son kullanıcılara yönelik ürünlere yöneldik. Apel ve Mitreapel markalarımız altında 40'a yakın çok amaçlı yeni ürünler geliştirdik" dedi. Bu kapsamdaki çalışmalarına örnekler veren Sayacı, "Şirket tarihimizde ilk defa bant kategorisine adım attık. Çift taraflı montaj bandından sızdırmazlık bantlarına kadar 10 yeni akıllı bant çeşidini piyasaya sunduk. Ev içindeki basit tadilat uygulamaları için geliştirdiğimiz hızlı yapıştırıcılar, mini tüp silikonlar, pratik tamir macunları ve derz dolguları gibi günlük yaşamın parçası olacak akıllı ürünlerimizle, artık yapı marketler ve e-ticaret sitelerinde son kullanıcılarla buluşuyoruz. Evde, iş yerinde, otomobilde ya da çantanızda yer alacak mini ambalajlı ve multi fonksiyonel ürünlerle 'Hayatın her anında BETA Kimya yanınızda' diyoruz. Sektör profesyonelleri ve endüstriyel üretim kanalının yanı sıra son kullanıcılarımıza da ürün sunacağız" ifadelerini kullandı. Sayacı, "Yapı market ve e-ticaret kanallarındaki ürünlerden elde edeceğimiz katkı ile toplam ciromuzdaki payını daha büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.