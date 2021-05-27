Pandemide 206 milyar liralık borç ötelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi döneminde firmalara, vatandaş ve esnafa 315 milyar lirayı aşan kredi imkânı sunduklarını, vergi ve sigorta primi ertelemeleri, borç yeniden yapılandırmalarıyla her kesimden insanın 206 milyar lirayı bulan borçlarını ötelediklerini bildirdi. "Covid-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı"na video konferans yöntemiyle katılan Varank, turizm ve hizmet başta olmak üzere birçok alt sektörün pandemiden olumsuz şekilde etkilendiğini hatırlatan Varank, şunları söyledi: "Esnafımız için ciro ve kira desteği, çalışanlarımız için kısa çalışma, işsizlik ödeneği ve nakdi ücret destekleri, dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal destek programları ile yaklaşık 14 milyon vatandaşımıza doğrudan gelir desteği verdik. Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki esnafımıza uygun maliyetli kredi imkânı sunduk. Vergi ve sigorta primlei ertelemeleri, borç yeniden yapılandırmalarıyla 206 milyar lirayı bulan borçlarını öteledik."