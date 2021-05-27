BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında 10 banka aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak. Başvurular nefes kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. 1 Haziran Salı gününden itibaren işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabilecekler.



