THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın verilerine göre Türk Hava Yolları ve İstanbul havalimanı Avrupa'da ilk sırada yer aldı.



Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 26 Mayıs Çarşamba gününe ait hava trafik verilerini açıkladı. Buna göre; Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısı iki hafta önceye göre yüzde 5 artışla 13 bin 337 olarak gerçekleşti.



Türkiye'deki uçuşlar ise koronavirüs kapsamındaki 17 günlük kapanma döneminin sona ermesiyle tekrar başlayan şehirlerarası seyahatlerle birlikte yüzde 64 oranında artış yaşandı.





Türk Hava Yolları, 26 Mayıs Çarşamba günü yaptığı 729 uçuşla Avrupalı havayolu şirketleri arasında ilk sırada yer aldı. THY'yi 467 uçuşla Fransız havayolları Air France, 386 uçuşla Alman Havayolları Lufthansa takip etti.



İHL 578 UÇUŞLA ZİRVEDE



İstanbul Havalimanı (İHL) ise 20-26 Mayıs haftasında günlük ortalama 578 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu. İstanbul Havalimanı'nı 507 uçuşla Paris Charles De-Gaulle ve 504 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti