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Giriş Tarihi: 27.5.2021

Türkiye iptali ’daki operatörleri borçlandırdı

Türkiye iptali Rusya’daki operatörleri borçlandırdı
RUSYA'NIN Türkiye'ye uçuşları kısıtlaması Rus tur şirketlerini zor duruma düşürdü. Rus operatörlerin iptal edilen turlar nedeniyle turistlere 20 milyar ruble borçlandığı belirtiliyor. Moskova'da düzenlenen Dijital Havacılık ve Seyahat Forumu'nda konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Türkiye ile Rusya arasında 15 Nisan ila 1 Haziran arasında kısıtlanan uçuşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların kısıtlanması nedeniyle yaklaşık 500 bin turistin söz konusu dönemde Türkiye'ye gidemediğini aktaran Gorin, konuşmasında şunları söyledi: "Yaptığımız çalışmaya göre, Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmeyerek ileri bir tarihe erteledi. Yüzde 18'i tatilini başka bir ülkede yaparken, yüzde 15'i Rusya'da tatil yaptı."
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Türkiye iptali Rusya’daki operatörleri borçlandırdı
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