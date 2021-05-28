ABD’li dev yatırımcılara güvence

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 dünya devi Amerikalı şirket yöneticisini yatırıma davet ederken özel kesim yatırımlarına hukuki korumadan devlet desteklerine kadar birçok reform adımını içeren "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi"ni yakın zamanda kendileriyle paylaşacaklarını söyledi. Yatırım Strateji Belgesi ile küresel yatırımcının önünü açacak maddeler bulunuyor. Yatırımcı ile kamu arasındaki uyuşmazlıkları hızlı bir şekilde çözecek kurumsal bir yapı kuruluyor. Kamu İhale Kanunu'nda AB'nin Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında Çerçeve Kararı ile uyumlu yasal düzenlemeler yapılacak. Ticari sırrın tüm yönleriyle korunduğu düzenlemeler hayata geçirilecek. Yabancı yatırımcının Türkiye'de ticari mülk sahibi olması, yasal teminatla korunması sağlanacak. Ticari davalar kısa sürede sonuçlandırılacak. İhtisas mahkemeleri devreye girecek. Yatırım arabulucuları bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak.