Alpaslan Çakar TVF Yönetim Kurulu’nda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Rekabet Kurulu'na atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı. Görevden alınan Aydın'ın yerine Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı. Çakar, mart ayında bankada genel müdürlük görevine getirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Adnan Ertem atandı. Rekabet Kurulu üyeliğine de Cengiz Çolak getirildi.