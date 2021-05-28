Boğaziçi’nde yeni hedef! 'Akıllı Bitki' için gen haritası

Tarımsal biyoteknoloji araştırmaları, akıllı, topraksız ve dikey tarım uygulamalarıyla sektörde devrime hazırlanan Türkiye'de yeni nesil bitki üretimi için önemli bir adım atıldı. Son dönemde Tarım 4.0 araştırmalarını artıran Boğaziçi Üniversitesi'nde küresel iklim krizine karşı "akıllı bitki" üretimi hedefiyle yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında aşırı sıcak nedeniyle tohumun çimlenmesini engelleyen genler haritalandırılacak.

Dr. Steven Footitt



AKILLI BİTKİ AKILLI TARIM



Proje ekibinin başında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Steven Footitt var. Footitt, kadroya 2 yıl önce katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (BAP) tarafından desteklenen proje 2 yıl sürecek.





Projede ilk hedef, iklim değişikliğinin bitki tohumlarında çimlenmeyi önleyen uyku halini nasıl etkilediğini genetik araştırmayla ortaya çıkarmak. Footitt'e göre; iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcak, tohumları ikinci bir uyku haline sokarak, çimlenmeyi engelliyor. Çalışma kapsamında yüksek genetik çeşitliliğe sahip "Arabidopsis" bitkisinde genetik haritalandırma yapılacak. Yani tohumun çimlenmesini engelleyen genler haritalandırılacak. Üniversitede bitki yetiştirme odası kullanılarak, 186 farklı soydan bitki yetiştirilecek. Sonuçları merakla beklenen proje, Türkiye'nin en önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri olan tarım sektörü için uluslararası pazarda rekabet avantajı da sağlayabilir.