Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Boğaziçi’nde yeni hedef! 'Akıllı Bitki' için gen haritası
Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:53

Boğaziçi’nde yeni hedef! 'Akıllı Bitki' için gen haritası

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Boğaziçi’nde yeni hedef! 'Akıllı Bitki' için gen haritası

Tarımsal biyoteknoloji araştırmaları, akıllı, topraksız ve dikey tarım uygulamalarıyla sektörde devrime hazırlanan Türkiye’de yeni nesil bitki üretimi için önemli bir adım atıldı.

Tarımsal biyoteknoloji araştırmaları, akıllı, topraksız ve dikey tarım uygulamalarıyla sektörde devrime hazırlanan Türkiye'de yeni nesil bitki üretimi için önemli bir adım atıldı. Son dönemde Tarım 4.0 araştırmalarını artıran Boğaziçi Üniversitesi'nde küresel iklim krizine karşı "akıllı bitki" üretimi hedefiyle yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında aşırı sıcak nedeniyle tohumun çimlenmesini engelleyen genler haritalandırılacak.

Dr. Steven Footitt

AKILLI BİTKİ AKILLI TARIM

Proje ekibinin başında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Steven Footitt var. Footitt, kadroya 2 yıl önce katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (BAP) tarafından desteklenen proje 2 yıl sürecek.



Projede ilk hedef, iklim değişikliğinin bitki tohumlarında çimlenmeyi önleyen uyku halini nasıl etkilediğini genetik araştırmayla ortaya çıkarmak. Footitt'e göre; iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcak, tohumları ikinci bir uyku haline sokarak, çimlenmeyi engelliyor. Çalışma kapsamında yüksek genetik çeşitliliğe sahip "Arabidopsis" bitkisinde genetik haritalandırma yapılacak. Yani tohumun çimlenmesini engelleyen genler haritalandırılacak. Üniversitede bitki yetiştirme odası kullanılarak, 186 farklı soydan bitki yetiştirilecek. Sonuçları merakla beklenen proje, Türkiye'nin en önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri olan tarım sektörü için uluslararası pazarda rekabet avantajı da sağlayabilir.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaziçi’nde yeni hedef! 'Akıllı Bitki' için gen haritası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA