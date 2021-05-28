BP’den istasyonlara ve online’a özel platform

BP Türkiye, özellikle pandemi döneminde yoğun talep gören Wild Bean Cafe (WBC) ve BP Express konseptiyle, gıdadan içeceğe, oto bakımdan oyuncağa kadar binlerce farklı ürünü perakende noktalarında sunmaya başladı. Market deneyimini tüm istasyonlarında ve online platformlarda yaygınlaştırmaya başlayan firma, beş sene içinde toplam 400 istasyona ulaşmayı hedefliyor. Dünyada 5 binden fazla istasyonda hizmet veren Wild Bean Cafe konsepti Türkiye'de hem kahve hem de sıcak ürünler de sunacak. BP Express ve Wild Bean Cafe konseptinin bu yıl 30 ilde 100'ün üzerinde noktaya ulaşması hedefleniyor. BP Türkiye Akaryakıt Pazarlama Müdürü Seçil Okyay, "Artık tüketiciler, güvenlik ve hijyene daha çok önem veriyor. Biz de istasyonlarımızda hijyen önlemlerimizin yanı sıra, Yemeksepeti ve Hepsi Express işbirliği ile de sınırlı sayıdaki Wild Bean Cafe ve BP Express ürünlerimizi Kolay Teslimat konseptiyle müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Sağlıklı atıştırmalıklarımızı ürün gamımıza ekledik. Müşterilerimizin artan kalite beklentilerini de akaryakıt alanında ACTIVE Teknoloji katkılı üstün kaliteli yakıt teknolojimizle karşılıyoruz" dedi. BP Türkiye Franchise Kanalı ve Akaryakıt Dışı Gelirler Müdürü Arda Uncu ise, "Hem seyahat hem de kısıtlama dönemlerinde daha çok tercih edilen 'Al&Götür' konseptine uygun tatlı ürünlerimiz mevcut. Yiyecek grubu ürünün satışında yüzde 20 artış sağladık" diye konuştu.