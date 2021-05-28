Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İkinci el cepte yeni dönem başlıyor
Giriş Tarihi: 28.5.2021

İkinci el cepte yeni dönem başlıyor

İkinci el cepte yeni dönem başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE'nin ikinci el cep telefonu sektöründe önemli bir çalışma yürüttüğünü bildirdi. Varank, cep telefonu yenileme merkezleri için standartlar belirlendiğini belirterek, "Belgelendirmeye başladık. 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı.

Bir firmamız ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı. Bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacak" dedi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci el cepte yeni dönem başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA