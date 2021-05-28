İkinci el cepte yeni dönem başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE'nin ikinci el cep telefonu sektöründe önemli bir çalışma yürüttüğünü bildirdi. Varank, cep telefonu yenileme merkezleri için standartlar belirlendiğini belirterek, "Belgelendirmeye başladık. 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı.Bir firmamız ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı. Bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacak" dedi.