“Memnuniyet sektörümüzü geliştiriyor”

SIGORTACILIĞIN temelinde yer alan en önemli unsurların başında müşteri memnuniyeti geliyor. Sadece ürün satışı, kâr getirisi ve bilanço büyüklüğünün artışı değil sigorta şirketlerinin iş planında en üst sıralarda yerini alan müşteri deneyiminin iyileştirmesi ile sigortalıların memnuniyet oranı yükselirken sigorta şirketleri de hizmet kalitesini artırma imkanı yakalıyor. Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, "Sigortalılarımızın memnuniyeti için en önemli unsur, kendimizi onların yerine koyabilmek ve empati ile yaklaşabilmekten geçiyor. Tüm sektör paydaşları olarak müşteri memnuniyet oranlarımızın yüksek olması sektörümüzün gelişmesi için de büyük önem taşıyor. Müşteri memnuniyetinin yüksekliği sigortalılık oranını da artırıyor, kişiler bir sonraki sene de sigortalarını yenileme ihtiyacı duyuyor. Sigortalılar için diğer önemli bir konu bilgi sahibi olabilmek. Sigortalılar sordukları sorulara makul ve doyurucu cevaplar almak isterler. Bu süreçte de bizler, kendi duymak istediğimiz şekilde sigortalılarımızı bilgilendiriyoruz. Kendi hasarları hakkında bilgi verilmesi müşterilerin şikayetlerinin büyük ölçüde önüne geçmekte, memnuniyet oluşturmaktadır" dedi. Şikayetvar.com sitesinin Müşteri Deneyim Endeksi sıralamasına göre Doğa Sigorta; Elementer Sigorta A kategorisinde Şikayetvar.com müşteri markaları arasında 1.çeyrek diliminde 1. sırada yer alarak sigortalılarının yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı. %100 cevaplama oranı, 1 dakikadan kısa süren ortalama cevaplama süresi ile birlikte fark yaratan Doğa Sigorta, müşteri memnuniyetinde üst sıralara adını yazdırıyor.