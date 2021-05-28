Netflix’ten Türkiye’de film stüdyosu hamlesi

DÜNYA genelinde 195 milyon üyesi bulunan Netflix, Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planladığını duyurdu. Kurulacak stüdyoların yeri ve sayısının gelecek aylarda açıklanması bekleniyor. Netflix, halihazırda Türkiye'de 10 yıllık yayın lisansına ve 3.5 milyon aboneye sahip. Şirket bu yıl içinde İstanbul'da bir ofis açmıştı. Netflix'in Türkiye'de stüdyo açması, dijital yayın platformunun Türkçe orijinal içeriklerinin sayısını artırmayı planladığının bir göstergesi. Türk yapımı orijinal içerikler, Netflix adına yerli şirketler tarafından yapılıyor. Netflix'in Türkiye'de kendi stüdyosunu açmasıyla birlikte bu durum değişebilir.