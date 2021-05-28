Nişantaşı’nın göbeğinde yüzde 40 ucuza ev satacak

DAP Yapı, sağlıklı ev konseptini Çekmeköy'den sonra taşıdığı İstanbul'un en değerli semtlerinden Nişantaşı'ndaki projesinde inşaata başladı. Marmara Üniversitesi eski Nişantaşı kampüsü arazisinde inşa edilecek Nişantaşı Koru adı verilen projenin ön talep dönemini başlatan şirket, son 10-15 yıldır bölgede geliştirilen konutlara göre yüzde 35-40 daha düşük fiyatlardan satışa çıkmayı planlıyor. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bölgede konutların hemen hepsinin döviz ile satıldığını anlatırken, "Biz dövizin ağırlıklı olduğu bu piyasada Türk Lirası ile vadeli satış yaparak, konut alıcısını hem kur riskinden koruyor hem doğru bir yatırım yaparak kazanç elde etmelerini sağlıyoruz. Ön talep dönemi fiyatlarımızın bölgenin yüzde 40 altında olduğunu görüyoruz. Bu nedenle projemizin yüzde 100'ün üzerinde bir prim potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.Şirket, İstanbul'un en değerli arazilerinden olan Nişantaşı Teşvikiye'de yer alan arsayı Emlak Konut GYO ihalesinde kazanmıştı. Buna göre, Holdinge ait Eltes-İstlife şirketleri 25 bin metrekarelik arsada yapılacak proje için 1 milyar 763 milyon lira satış toplam geliri taahhüt ederken, arsa sahibi Emlak Konut'a düşen gelir ise 705.5 milyon lira olarak oluşmuştu. Ancak bu taahhüdün çok daha üzerine çıkabileceklerini belirten Ziya Yılmaz, proje değerinin artacağını söyledi. Şirketin geliştirdiği 'Sağlıklı Ev' konseptinin ilki Çekmeköy Ormanköy projesinde hayata geçirilmişti. Konsept, Nişantaşı'na da taşındı. Ziya Yılmaz, bölge için ise ayrıca 'bahçe villa' konseptini geliştirdiklerini anlatırken, "Nişantaşı'nda konut ve yaşam anlamında lüks ile doğayı buluştururken bir ilki gerçekleştiriyoruz" dedi. Projede 5 blokta toplam 161 daire yer alırken, daire büyüklükleri ise 85 ile 760 metrekare arasında değişiyor. Konutların 19 adedi bahçe villa, 47 adedi ise havuzlu teras villa olarak geliştirildi.Kovid-19 sürecinin gayrimenkul sektörü açısından önemli bir dönüşüm noktası olduğunu anlatan Ziya Yılmaz, bu dönem öncesi geliştirdikleri 'sağlıklı ev' konseptini anlattı: "Çekmeköy'de 58 bin 300, Nişantaşı'nda 18 bin kişilik hedef kitlenin beklentilerini aldık, fikrini dinledik. Sağlık kurulu ile uzmanlıkla ele aldığımız çalışmalar sonucu Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tescillenmiş 'sağlıklı ev' konseptini geliştirdik. Bu kriterler 5 başlıkta sıralanıyor. Birincisi ihtiyaç duyulduğu anda yürüyerek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz. İkincisi evlerde bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona yer vermelisiniz. Üçüncüsü ise evin bulunduğu yerde mutlaka yeşil alan olmalı. Bağımsız havalandırma sistemi ve deprem yönetmeliğine göre inşa şartı."ZİYA Yılmaz, pandemi döneminde yatırımlarına ara vermediklerini belirterek, "Ülkemizin geleceğine güvenimiz tam. Hiçbir dönemde kendi yatırım programımızdan sapmadığımız gibi bu süreçte de üretmeye planlarımız dahilinde devam ediyoruz. Böyle dönemlerde çalışmamıza ara vermemek, hatta daha çok çalışıp değer üretmek lazım" dedi.