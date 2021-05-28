Oyun girişimcileri İzmir’de buluşuyor

İZMİR oyun girişimcilerinin buluşma adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye'den milyar dolarlık ilk girişimler ve 100 milyon dolar değerlemeye en hızlı ulaşan girişimlerin çıkması tesadüf değil. Genç ve yetenekli oyun geliştiricilerini desteklemek amacıyla düzenlenen Next Game Startup geçtiğimiz yıl yoğun ilgi görürken, hem mobil hem de PC platformuna oyun geliştiren genç ekipleri yatırımcılarla buluşturdu. 2020'de dereceye giren stüdyolar yarışmadan sonra aldıkları 1.25 milyon TL yatırım ödülü ile oyunlarını mobil ve PC platformunda yayınlamak üzere ekiplerini genişleterek yollarına devam etme fırsatı yakaladı. Ayrıca yarışmanın sona ermesinin ardından başarılı olan stüdyolar toplam 9 milyon TL değerinde değerleme ile yatırım alarak büyük bir başarıya imza attı.Bu yıl da eylül ayında 90. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark'ta gerçekleştirilmesi planlanan finallere İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Yarışma süreci içerisinde eğitim programları, game jam, hikaye yarışması gibi etkinliklere de yer verecek olan Next Game Startup, dijital kanallardan canlı olarak takip edilebilecek.