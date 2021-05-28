Siber risklere karşı güvende hissetmeyenlerin oranı %65

Dijitalleşme ve uzaktan çalışma sadece iki yıl içinde iş hayatımıza tam anlamıyla girmiş durumda. Araştırmalara göre, küresel çapta işletmelerin %80'inden fazlası uzaktan çalışma uygulamalarına geçerken, bazı sektörlerde uzaktan çalışanların oranı %90'ın üzerine çıkıyor. İş yükünün bu oranda dijital süreçlere aktarılması ise yeni riskleri beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışan şirketlerin %40'ı pandemi sonrası dönemde siber saldırıların arttığını bildiriyor. Siber saldırılardaki bu artış ise kimlik bilgilerinin çalınmasından zararlı yazılımlara kadar pek çok endişesi bulunan uzaktan çalışanların bu riskler için sigorta koruması aramasına sebep oluyor. Uzaktan çalışmanın, başta veri güvenliği ve kimlik hırsızlığı noktasında risklerin katlanarak atmasına yol açtığını kaydeden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, pandemi sonrası artan siber risklerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren pandemi, çalışma modellerini de değiştirerek yeni ve esnek bir iş sürecinin oluşmasına aracı oldu. Yeni modeller, verimlilik gibi alanlarda pek çok avantaj barındırsa da beraberinde getirdikleri riskleri çok iyi anlamak gerekiyor. Araştırmamız siber risklerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. İnternet ortamında kendini güvende hissedenlerin oranı sadece %35. %73'lük bir kitle ise son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla beraber siber risklerin arttığına inanıyor. Burada önemli bir endişe kaynağı ve güven açığı olduğunu görüyoruz. Sektör genelinde yapılan diğer bir araştırma sonucuna göre siber güvenlik sigortası sahiplerinin %86'sı sigortanın kendilerini koruyacağına güven duyuyor. Çıktılar bize gösteriyor ki, sigorta şirketleri olarak hayatlarımızda önemli bir tehdit oluşturan bu risklere karşı halkımızı bilinçlendirerek siber güvenlik ürünleri ile ülkemizdeki penetrasyonu artırmalıyız."Ray Sigorta değişen risklere karşı gelişen çözümler sunmaya devam ediyor. Ray Sigorta'nın Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, kapsamlı olmanın ötesinde önleyici bir koruma sağlıyor. Hasarların tazminine ek olarak Cyberella beraberinde sigortalıya sunulan koruma yazılımı potansiyel saldırıların gerçekleşmesini engel olurken, Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti sayesinde de sigortalıların kişisel verileri, poliçe süresince karanlık ağlar dâhil 7/24 internet üzerinde taranıyor. Ray Sigorta'nın Cyberella Siber Güvenlik Sigortası kapsamında aynı aile içerisinde 5 kişiye kadar hizmet veren bir koruma yazılımı ücretsiz olarak veriliyor. Kimliklerin bir ya da bir kaçının çalınması veya kaybolması durumunda kimlik yenilenmesi için harç ve kart ücretlerinin yanı sıra gazeteye verilecek ilanlar da karşılanıyor. Kimlik hırsızlığına yönelik mağduriyet durumunda ise kişiye özel olarak tayin edilen uzman danışmanlar süreç çözümlenene kadar poliçe sahibine yardımcı oluyor.