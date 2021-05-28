Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa
Giriş Tarihi: 28.5.2021 07:02 Son Güncelleme: 28.5.2021 07:32

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

Son dakika haberi... Ekonomide kapsamlı bir barış hamlesini içeren değişiklik kabul edildi. Komisyon'dan geçen düzenleme ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. 157 milyarlık cezadan vazgeçiliyor. Araç muayenesinde aylık gecikme faizi yüzde 5'ten 0.75'e indiriliyor. Birçok kalemde köklü düzenlemeleri öngören düzenlemede çarpıcı son dakika maddelerine ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayacak yapılandırma paketinin kapsamı genişletildi. Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Bu alacağın tamamının yapılandırılması ile 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecek. İhtilaflı borçlarını yapılandırana da indirim yapılacak. İşte ekonomide kapsamlı bir barış ve borçlardan kurtaracak son dakika düzenlemesinin madde madde tüm detayları



Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

EN BÜYÜK PAY KDV'DE

Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

SON DAKİKA MTV'DE YAPILANDIRMA İMKANI DA GELİYOR

Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016'da yüzde 30, 2017'de yüzde 30, 2018'de yüzde 25, 2019 ve 2020'de yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

Kabul edilen önergeye göre, 2016 yılı için yüzde 30'luk oran yüzde 35'e çıkartılırken, 2020 yılı için yüzde 20 olan oran yüzde 15'e çekildi.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

ARTIRANA İNCELEME YOK

Getirilen düzenlemeye göre, matrah artırımına giden mükellefler vergi incelemesinden kurulacak. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Matrah artırımında elde edilen gelir getirildiği sıklığa göre değişiyor. 2016'da matrah artışından 14.4 milyar lira, 2018'de de 9.1 milyar liralık gelir elde edildi" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin 237 borçlunun 74.6 milyar liralık asıl alacağının düzenleme kapsamında bulunduğunu söyledi.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

6 TAKSİT İMKÂNI GETİRİLDİ

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Mükelleflere, vergi cezaları ve gecikme faizlerine muhatap olmadan, vergilerini ödeme imkânı sağlanacak.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

ARAÇ MUAYENESİNE BORÇ KOLAYLIĞI

Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanların borçlarını ödemelerini teşvik için 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar YİÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeme imkânı sunulacak.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

5.7 MİLYARLIK ÖĞRENCİ KREDİSİ YAPILANDIRILACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, karayolu kaçak geçiş idari para cezası kapsamında 6 milyar liranın üzerinde, 890 milyon liralık ecrimisil, 5.7 milyar liralık yükseköğrenim kredi ve 122 milyon liralık yükseköğrenim harç kredisi alacağı yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

MESLEK ÖRGÜTLERİNE BORÇ KAPSAMDA

Komisyonda kabul edilen önergeyle teklife bazı eklemeler yapıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklendi.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

İşte madde madde son dakika düzenlemesinin detayları
İKİŞER AYLIK DÖNEMDE 6 TAKSİT İMKÂNI

* Araç muayenesinde gecikme faizi % 5'ten 0.75'e iniyor.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

* 2020 Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20'den 15'e çekildi.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

* Matrah artırımına giden mükellefler vergi incelemesinden kurulacak.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

* Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

* 5.7 milyarlık öğrenci kredisi yapılandırılıyor.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

* 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki emlak vergileri kapsama alındı.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

* Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

* Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

* Amortismana tabi iktisadi kıymetler 31 Aralık 2021'e kadar, yeniden değelermeye tabi tutulabilecek.

Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa

16.8 MİLYARLIK TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİ

Geçen yıl yaşama geçirilen yapılandırma kapsamında 7.8 milyon mükellef başvuruda bulundu, 115.9 milyar lira alacak yapılandırıldı. Bugün itibarıyla 16.8 milyar tahsilat yapıldı, alacağın yüzde 14.5'i ödendi. Kapsama giren borç 289.3 milyar lira olup yapılandırılan tutar 101.1milyar lira oldu. Bu mükelleflerin yüzde 69'u ödemelerini yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA