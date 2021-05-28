Stahl: Etkin planlamanın önemi salgında ortaya çıktı

VHV Reasürans sigorta sektöründeki birçok şirket gibi pandemiyle birlikte çalışanlarının sağlığını önceliklendirerek hızla esnek çalışma modeline geçti. Pandemi ortamında geride kalan 1 yıllık sürede sundukları çözüm ve hizmetlerde hiçbir aksama yaşanmadan başarılı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerine dikkat çeken VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, "Genç ve dinamik kadromuz esnek çalışmaya çok hızla adapte oldu. Bu süreçte arkadaşlarımızı sürekli dinledik. Onlardan aldığımız talepleri ve geri bildirimleri tek tek ele alarak onların mutluluğunu ve VHV'ye olan bağlılıklarını sürekli pekiştiriyoruz" diye konuştu. İçinden geçilen salgın döneminin etkin planlamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını ifade eden Maximilian Stahl, güçlü bir ekonomi olma yolundaki en öncelikli sektörlerden bir olan sigortacılığın ani ve beklenmedik senaryolar karşısında hızla aksiyon alabildiğini böyle bir dönemde yaşayarak görmenin çok önemli olduğunu söyledi. VHV Reasürans olarak pandemi kararının alındığı ilk günden itibaren çok hızlı hareket ederek esnek çalışmaya geçtiklerinin altını çizen Stahl, "Çalışma arkadaşlarımızı evlerinde yüksek bir performansla motive şekilde çalışmaları için VHV Almanya'nın sürdürülebilir, verimli ve esnek çalışma temelli gelişmiş insan kaynakları politikalarından aldığımız destekle hızla çalışma arkadaşlarımıza yönelik çözümlerimizi devreye aldık. Bu konuda arkadaşlarımızın ofiste çalıştıklarındaki tüm haklarını evde çalışırken de kendilerine sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi. İş hayatının önümüzdeki yıllarda da birçok değişime uğrayacağını belirten Maximilian Stahl, "Pandemi bizlere gösterdi ki, bu tip kaotik problemlerle daha fazla karşı karşıya kalacağız. Çalışma şeklimizi esnek bir yapıya evirmeliyiz" şeklinde konuştu.