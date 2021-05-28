Tüm dünyada sağlık girişimleri 20 milyar dolar yatırım aldı

Pandemietkisiyle ivmesi artan ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı sağlık teknolojileri alanında, geçtiğimiz yıl, dünya çapında 150'nin üzerinde startup, 20 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Bu listedeki 12 tane startup'ın ise unicorn olduğu, yani 1 milyar doların üzerinde değere ulaştıkları görülüyor. Bu start-up'ların geliştirdiği teknolojiler arasında, öne çıkan çözümler arasında ise uzaktan bakım ve ilaç hizmetleri, teknolojik destekli sağlık sigortaları, robotik cerrahi sistemlerinin geliştirilmesi, klinik yapay zeka uygulamaları, tarama ve teşhis alanında yapay zeka kullanımı gibi yenilikler yer alıyor.Uzmanlar dijital sağlık alanında güç kazanacak 3 trendin bulut altyapısı, hasta portalları ve tele sağlık uygulamaları olacağının altını çiziyor. Türkiye'de sağlık teknolojisi alanında ise dikkat çeken girişimler arasında, yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech yer alıyor. Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, geliştirdikleri teknolojilerin sağlık alanında kullanımına dikkat çekiyor. Erkul, "Cerebrum Tech olarak dijitalleşen sağlık sektörünün önemli oyuncalarından biri olmayı hedeflediğimiz bu süreçte, özellikle yapay zeka teknolojilerinin medikal görüntüleme sistemlerine entegrasyonu, sağlık verilerinin anonimleştirilmesi ve işlenmesi bu sayede sağlık alanında oluşan büyük verinin Ar-Ge çalışmalarında kullanılması, AR/VR simülasyon sistemleriyle tıp eğitimde teknoloji kullanımı, veri analizi ve karar destek platformumuzla da sağlık politikalarının yönetilmesi ve planlanması aşamasında sağlık kurumlarına dijital dönüşüm çözümleri sunuyoruz" dedi.ÜRETTIKLERİ teknolojilerin katma değerli teknoloji ihracatı alanında önemli ürünler olduğunun altını çizen Erkul, "Sağlık alanında nitelikli çözümler üretmek ve verileri değerlendirebilmek olduk- ça önemli. Çünkü sağlık sektöründe kullanılan veriler yapısı itibarıyla mahremiyet içeren yapıya sahip olabiliyor. Bu sebeple verilerin anonimleştirilmesi öncelikli alanımız oldu. Günümüzde sağlık sektöründe daha hızlı karar alınması için görüntüleme sistemlerinde yapay zekâ kullanımı da dikkat çeken gelişmelerden, biz de bu alanda teknoloji geliştirme üzerine yatırımlar yapıyoruz. Dijitalleşen hasta takibi, ilaç kullanımı, sağlık verilerinin anonimleştirilmesi ve kullanılması alanlarında Güven Future ile güçlü bir ortaklık kurduk. GFDS ile bu alanda teknoloji geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.