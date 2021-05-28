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Giriş Tarihi: 28.5.2021

’dan sigortalılarına VIP Servis Hizmeti

Türk Nippon’dan sigortalılarına VIP Servis Hizmeti
TÜRK Nippon Sigorta müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Halihazırda yer alan kasko ürünlerine ek olarak sunduğu VIP Servis Hizmeti ile hasar işlemlerini kolaylıkla halletmeye imkân tanıyor. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu yaptığı değerlendirmede hayata geçirilen bu uygulamanın Türk Nippon Sigorta müşterileri için çok büyük bir kolaylık olduğunu vurguladı. "VIP Servis Hizmeti alan müşterilerimiz hasarsızlık indirimi koruma, ikame araç, vale hizmeti, orijinal yedek parça ve Türkiye genelinde bir yıl boyunca parça ve onarım garantisi gibi imkanlardan faydalanabiliyor" dedi. Müşterileri memnuniyetini çalışma stratejilerinin en üst basamağına konumlandırdıklarını ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Çıkardığımız ürünlerle sektördeki yeniliklere öncülük etmeye ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.
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Türk Nippon’dan sigortalılarına VIP Servis Hizmeti
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