VakıfBank, marka yüzü olarak Tolga Sarıtaş ile anlaştı

Türkiye'nin en köklü finans kuruluşlarından biri olarak ülke ekonomisine sunduğu katkıyı; spor, kültür yayıncılığı ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla toplumsal yaşamın her alanında sürdüren VakıfBank, sevilen genç oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşma imzaladı. Deneyimli oyuncu, VakıfBank'ın bundan sonraki reklam kampanyalarında rol alacak ve bankanın sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında markayı temsil edecek.

"İŞİMİZİN MERKEZİNDE İNSAN VAR"

İşbirliği imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak, emaneti büyütmek ve çoğaltmak üzere yola çıkmış bir kültüre sahibiz. Sadece finansal başarı bizim için hiçbir zaman yeterli değil. Her işimizin merkezinde mutlaka insan var. VakıfBank olarak sadece yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle geniş kitlelere ulaşmıyoruz. Spor kulübümüzle, kültür yayıncılığımızla, BİLSEM'lerdeki eğitim yatırımlarımızla topluma değer katıyor; geniş kesimlere temas ediyoruz" açıklamasında bulundu. "Sayın Sarıtaş da her kesim tarafından sevilen; toplumsal değerleri önemseyen, insan sevgisi güçlü, genç ve başarılı bir oyuncu" diyen Üstünsalih, "Kendisinin bankamız değerlerini en kısa sürede bizler kadar benimseyerek bu değerleri tüm topluma aktarmada büyük katkıları olacağına eminim" dedi.

VakıfBank olarak 67 yılı geride bıraktıklarını dile getiren Üstünsalih, "VakıfBank her geçen yıl gençliğini, dinamizmini, enerjisini artırdı. Sayın Sarıtaş ile yapacağımız iş birliğinin, bankamızda yapılan ve sadece bankamıza değil tüm topluma değer katan işleri, her kesime en etkili ve içten şekilde anlatacağımız bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

BİRLİKTE BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Tolga Sarıtaş ise yapılan iş birliğinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Sarıtaş, "VakıfBank güven veren köklü bir kurum. Finansın yanı sıra spor ve kültür yayıncılığı alanındaki faaliyetleri ile de tüm toplumun takdirini kazanan bir banka. Bu iş birliği ile VakıfBank dünyasını daha yakından tanıma, bu ailenin bir ferdi olma şansına sahip oldum. Bu güçlü yapının aynı zamanda ne kadar öncü işlere imza attığını gördükçe iş birliğimizden duyduğum heyecan daha da arttı. Burada hayata geçirilen değerli işleri daha geniş kesimlere duyurmak konusunda birlikte çok başarılı işler yapacağımıza eminim" sözlerini kaydetti.