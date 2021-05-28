Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'a geri dönüyor





Haftalık olarak ise en fazla yabancı girişi de 1.9 milyar dolar ile 18 Aralık 2020 haftasında gerçekleşirken yabancı yatırımcının en fazla satış yaptığı hafta ise 1.9 milyar dolar ile 26 Mart haftası olmuştu.