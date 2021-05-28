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Giriş Tarihi: 28.5.2021 11:45

Yer altı maden işletmelerine destek başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek

AA
Yer altı maden işletmelerine destek başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek

, yer altı maden işletmelerine yönelik yürütülen Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerini 31 Mayıs'a kadar iletebileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yer altı maden işletmelerine yönelik yürütülen Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerini "https://www.misgephibetakip.csgb.gov.tr" yapabileceği belirtildi.

Başvurulara yönelik sorular için de "misgep@misgep.org" adresinin açıldığı duyurulan açıklamada, başvuruların iletilmesinin ardından ilk destek ödemelerinin haziran ayında yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yer altı maden iş yerlerine her ay en düşük 300, en yüksek 3750 avro karşılığı Türk lirası desteği verileceğine işaret edilerek, işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyoneli görevlendirmelerine karşılık çalışan başına da ayda 15 avro destek sağlanacağı ifade edildi.

Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerini 31 Mayıs'a kadar iletebileceği hatırlatılarak, Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında yer altı madenlerine iş sağlığı ve güvenliği alanında finansal ve rehberlik desteği de verildiği aktarıldı.

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Yer altı maden işletmelerine destek başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek
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