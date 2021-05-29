4 şirketin halka arzına onay çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu, 4 şirketin halka arzına onay verdi. Başkent Doğalgaz, Ünlü Yatırım Holding, Oyak Yatırım ve BMS Çelik Hasır önümüzdeki hafta halka açılacak. Halka arz büyüklüğü Başkent Doğalgaz'da 1.7 milyar, Oyak Yatırım'da 613.6 milyon, Ünlü Yatırım Holding'de 314.2 milyon, BMS'de ise 75.5 milyon TL olacak. Halka arz oranı yüzde 25 olan Başkent Doğalgaz'ın piyasa değeri 6.8 milyar TL, yüzde 26 olacak olan Ünlü Yatırım'ın 1.2 milyar TL, yüzde 35 olan Oyak Yatırım'ın 1.7 milyar TL, yüzde 48.1 olan BMS'nin 156.9 milyon TL olarak belirlendi.