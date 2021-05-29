Bakan Dönmez'den 6 ilçeye doğal gaz müjdesi

"DENİZLİ'DE 2 BİN MEGAVAT CİVARINDA KURULU GÜCÜMÜZ VAR"

Dönmez, Denizli Büyükşehir Belediyesinin de başta biyogaz olmak üzere güneş ve hidrolik potansiyeli sonuna kadar değerlendirdiğini, diğer belediyeleri de bu konuda inisiyatif almaya davet ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Dönmez şöyle konuştu:

"Sadece Denizli'de neredeyse 2 bin megavat civarında kurulu gücümüz var. Jeotermal özellikle burada öne çıkıyor. Yine doğal gaz çevirim santralleri çalışıyor. Toplam 290 tane santral çalışıyor. Tabi bunların bir kısmı da lisansız dediğimiz son dönemde kendi ihtiyaçları için elektrik üretmeye kurulu santraller. Bu sayı giderek artacak ben buna inanıyorum."