Giriş Tarihi: 29.5.2021 07:02

Başkan Erdoğan açıklamıştı! Esnaftan hibe desteğine yoğun ilgi HAZAL ATEŞ

Esnafa yönelik hibe desteğine 2 günde 565 bin kişi başvurdu. 455 bin esnaf 3 bin TL için, 110 bin esnaf ise 5 bin TL için müracaat etti. Toplam 1.4 milyon esnafa 4.6 milyar lira destek verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteğine iki günde 565 bin başvuru geldi. Bu listedeki 455 bin esnaf 3 bin lira, 110 bin esnaf da 5 bin lira hibe alacak.





Yapılan başvuruların parasal değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Hibe desteğine başvuruları 23 Haziran akşamına kadar sürecek, bugün kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvurusunu yapabilecek.