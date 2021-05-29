İlk çeyrekte % 6 büyürüz

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 64'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ettiğini belirtti.Büyümenin kompozisyonuna bakıldığında iç ve dış talebin daha dengeli, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme hedefiyle uyumlu olduğunu anlatan Elvan, "Öngörülerimiz bu eğilimin devam edeceği ve büyümeye dış talebin güçlü katkı vereceği yönünde. Yılın ilk dört ayına ilişkin ihracat verileri, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımıza işaret ediyor. Sermaye malı üretimi ve ithalatı verileri de makine teçhizat yatırımlarında devam eden büyüme eğilimini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ben burada fiyat istikrarı konusuna özel bir parantez açmak istiyorum. Enflasyonla mücadelede, bütüncül bir bakış açımız var. Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Kredi gelişimini yakından izlediklerini, ihtiyaç olması durumunda, finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceklerini anlatan Elvan, "Hane halkının geçtiğimiz sene hız kazanan dolarizasyon eğiliminin yılbaşından itibaren bir miktar gevşediğini gözlemliyoruz. Tabii burada geçmiş eğilimlerin kırılması biraz zaman alıyor" diye konuştu. "Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız" diyen Elvan, martta açıklanan reform paketinin de önümüzdeki dönemin temel çıpası olacağını söyledi.Bankacılık sektörünün yüz akı olduğunu, salgın döneminde ekonominin finansmanı için gerekli kredileri her durumda sağlayabildiğini söyleyen Elvan, "Salgının oluşturduğu elverişsiz şartlara rağmen bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korudu, aktif kalitesi ile sağlıklı görünümünü sürdürdü. Farklı stres senaryoları altında bile risklerin yönetiminde, öz kaynaklar gerekli tamponları sağlayacak düzeyde. Sevindirici bir diğer gelişme ise bankalarımızın dış finansmana erişimde de herhangi bir zorlukla karşılaşmıyor olmalarıdır" diye konuştu.Bankacılık sektörüne yönelik önemli adımlardan birisinin aktif kalitesinin daha da artırılması olacağını belirten Elvan, "Donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine devir süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmalarını oluşturacağız. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilmesine ve varlık yönetim şirketlerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Firmaların operasyonel anlamda yeniden yapılanmaları konusunda da bankaların teşvik edici ve yol gösterici olmalarını önemsiyorum" dedi.BDDK'nın sorunlu kredilerin takibe düşme sürelerini 90 gün yerine 180 güne çıkaran düzenlemesi 30 Haziran'da bitiyor. BDDK süreyi eylüle kadar uzatılmasının beklendiği öğrenildi.Bankacılık sektöründen 3 konuda destek talep ettiğini aktaran Bakan Elvan, taleplerini şöyle sıraladı: "Birincisi, kıt kaynaklarımızın verimli kullanılmasında dönüştürücü bir rol üstlenin. Yüksek katma değerli üretimi ve rekabeti odağına alan yenilikçi işlere, istihdamı artıran yatırımlara desteğinizi lütfen esirgemeyin. İkincisi, KOBİ'lerimizin işlerini büyütmesine ve küresel tedarik zincirlerine entegre olmasına katkı sağlayın. Teminata dayalı geleneksel kredilendirme yaklaşımlarının ötesine geçerek, risk yönetimine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmaya odaklanın. Üçüncüsü, finansal sağlamlığı korumaktan asla vazgeçmeyin."Zorludönemde, küresel sinerjinin kaybolduğunu belirten Elvan, 2021 yılının ilk dört aylık öncü göstergeleri, küresel ekonominin üretimde ve ticarette salgın öncesi seviyeleri geçtiğini gösterdiğini, ancak bu gidişata temkinli bir iyimserlikle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi. Toparlanmanın hızının bölgeler arasında farklılaşmış durumda olduğunu aktaran Elvan, şöyle konuştu: "Şu an pek çok ülke, istihdam kayıpları, bütçe açıkları, borç stokları ve aşırı parasal genişlemenin beraberinde getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Emtia ve enerji fiyatları yükseliş eğiliminde, jeopolitik riskler artıyor. Küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor, bununla birlikte bazı sektörlerde arz kısıtlarının olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri, salgının seyri ve aşılamaya ilişkin gelişmeler olacak. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde, hem salgını iyi yöneten hem de salgın sonrası sürece en iyi şekilde hazır olan ülkeler, rakiplerine üstünlük sağlayacaktır."Salgının ilk anlarından itibaren hükümetin tüm imkânları seferber etiğini hatırlatan Elvan, şöyle konuştu: "Salgının başından bugüne kadar Merkezi Yönetim Bütçesi'nden 79 milyar liralık bir harcama yaptık. Yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret ve normalleşme desteği mekanizmalarıyla 9.5 milyon vatandaşa 55 milyar liralık destek sağladık. Merkezi yönetim bütçesi, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destek fonunda bugüne kadar toplam 136 milyar lira harcadık. Yıl sonuna kadar bu tutar yaklaşık 183 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3.2'sine ulaşmış olacak."Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün pandemi sürecinde etkin rol oynadığını belirtirken, "Mart 2021 döneminde bankacılık sektörünün sendikasyon kredisi yenileme oranı yıllık bazda yüzde 90'ın üzerinde" dedi. Önümüzdeki günlerde hayata geçmesini bekledikleri 'TLREF' TL referans faiz oranının oluşturulması (TRLIBOR) geçiş süreci olduğuna dikkati çeken Akben, "Bu yıl sonu itibarıyla tüm dünyada LIBOR ve benzeri gösterge faiz oranlarının kullanımına son verilecektir" dedi.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, salgın dönemindeki uygulamalar sayesinde muhtemel yüksek hızda bir daralmanın önüne geçildiğini belirterek, "Hatta milli gelir büyümesine katkı sağlanmıştır. Yakın zamanda yaşadığımız iç ve dış kaynaklı farklı nitelikteki şoklara benzer şekilde salgının yönetilmesinde de Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü genel olarak başarılı bir direnç ve performans göstermiştir. En fazla önem verdiğimiz konular, özkaynakların güçlü ve bilançonun sağlıklı bir yapıda olmasıdır. Bu sayede ekonomimize finansman desteği verebiliriz. Kredilerin sürdürülebilmesinin en temel koşulu ise bankaların özkaynaklarının yeterli düzeyde olmasıdır" dedi.