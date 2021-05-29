Jolly sorumlu turist yetiştirecek

Türkiye'nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak için geçtiğimiz yıl 'Mirasım Türkiye' kampanyası başlatan Jolly, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile bunu bir adım daha ileri taşıyor. Jolly, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 250 bin çocuğa 'sorumlu turist olma' eğitimi vererek bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlayacak. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 34 yıldır toplumsal ve kültürel değerleri korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Vardar, "Kültür turlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında misafir ağırlıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin tarihi, doğal güzellikleri ve lezzetlerini tanıtmak için çok çalıştık. Ama biliyoruz ki sahip olduğumuz zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması için bu yeterli değil. UNDP Türkiye desteklediği projeler aracılığıyla Türkiye'de sürdürülebilir turizmi geliştirerek, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, turizmin yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ve ev sahipleri ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine olan katkısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mert Vardar da UNDP Türkiye ile birlikte yürütülen projeye UNICEF'in de destek olacağını söyledi. Vardar, "Çocuklar için özel içerikler ile Troya ve Efes müzelerinin tanıtım videolarını hazırladık. Şimdilik online eğitimler vereceğiz. Pandeminin ortadan kalkmasıyla da çocuklarımıza yönelik yüz yüze eğitimler ve atölyeler düzenleyeceğiz. Daha çocuklu ailelere ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz 250 bin çocuğa sorumlu turist olma farkındalığını aşılamak" ifadelerini kullandı.UNDPTürkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise, "Bugün startını veriyoruz. Bitiş tarihi koymadık" dedi. Jolly, hazırladığı reklam filmiyle de kampanyaya destek oluyor. Z kuşağının çevre bilincinin daha yüksek olduğunu dile getiren Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu da, "Çocuklarımızı ülkemizin zengin tarihi, kültür ve biyolojik zenginliği konusunda eğiteceğiz. Sorumlu turist yetiştirmek için çocuk yaştan başlanılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu