Petrolde 2023 hedefi günlük 100 bin varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son bir ayda karada yürütülen petrol arama çalışmaları sonucu günlük 6 bin 800 varillik yeni keşifler yapıldığını belirterek, bu sayede günlük üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023 hedefinin ise 100 bin varil olduğunu bildirdi. Geçen yıl Türkiye tarihinin en büyük, dünya genelinde de derin deniz off-shore aramalarının en büyük keşfini açıkladıklarını kaydeden Dönmez, "Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk" diye konuştu.Geçmişte arama yapılan ancak bulunamadığı ifade edilerek betonlanmış sahalarda da son birkaç yıldır özel çalışma yürüttüklerini aktaran Dönmez, buralarda da netice almaya başladıklarını bildirdi. Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var; arayanlar ancak bulur. Türkiye maalesef özellikle enerji kaynakları açısından dışa bağımlı bir ülke. Uzunca bir süredir bu şekilde süren bir durum söz konusu. Bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Milli enerji maden politikamızın ana temel unsurlarından birisi de bu, yerlileştirme. Güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerji kaynaklarına erişmemiz gerekiyor. İnşallah onu da hep birlikte başaracağız."Türkiye bugün aktif bin 712 kuyuda petrol üretimini sürdürüyor. Batman, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır illerinin içerisinde bulunduğu Batman bölgesinde aktif bin 238, Adıyaman bölgesinde 312 ve Trakya bölgesinde ise 162 kuyu ile petrol üretimi devam ederken, 25 yeni kuyuda ise sondaj faaliyetleri devam ediyor. Yeni keşfedilen Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir- 1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan ise günlük bin varil petrol üretimi gerçekleşmesi bekleniyor./ANKARA