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Giriş Tarihi: 29.5.2021 12:15

'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

DHA
TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

’na bağlı () tarafından düzenlenen borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyadan 11 bin 768 kişi yararlandı.

21 Nisan- 28 Mayıs tarihleri arasında yapılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanyada 9 bin 631 vatandaş, bütün borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlandı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla 2 bin 137 kişi yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı.

Böylelikle kısmı ödemelerle beraber toplam 11 bin 768 vatandaş kampanyadan yararlandı. İndirim kampanyasında kapatılan borçların yüzde 95'i banka kredisi kullanılmadan kişisel tasarruflar ile kapattı.

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TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi
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