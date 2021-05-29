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Giriş Tarihi: 29.5.2021 14:30

Turistik tesislere ‘Kaplumbağa Dostu İşletme’ sertifikası

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Turistik tesislere ‘Kaplumbağa Dostu İşletme’ sertifikası

Deniz kaplumbağalarının üremesinin yaygın olduğu kumsallara yakın tesislere, ‘Kaplumbağa Dostu İşletme’ sertifikası verilecek. ve DEKAMER işbirliğiyle işletmelerde, caretta carettalar için zararsız olan kırmızı ışık yaygınlaştırılmaya çalışılacak.

TUI Care Vakfı ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsallarının çevresindeki işletme ve oteller ile görüşülerek kırmızı ışık kullanımını yaygınlaştırmaya çalışılıyor. İş birliğini kabul eden işletmelere 'Kaplumbağa Dostu İşletme' sertifikası veriliyor.

İŞLETMELERE KIRMIZI IŞIK

DEKAMER, turistik işletmelere işletmelere 'Kaplumbağa Dostu İşletme' sertifikası verilmesiyle ilgili açıklama yaptı. "Deniz kaplumbağaları kumsallarımıza gelerek yumurtalarını bırakmaya başladılar. Yumurtalarını bırakmak için karanlık ve sessiz bir ortam arıyorlar. Yuvalama kumsallarının gerisindeki ev, otel ve kafelerin ışıklarıysa kaplumbağaları korkutup kaçırıyor. Buna karşılık küçük değişikliklerle kumsalları paylaştığımız kaplumbağalara yardımcı olabiliriz. Kumsaldan görünen ışıklarımızı gece kapatabilir veya perdeleyebiliriz. Ya da basitçe işletmelerin ışıklarını kırmızıyla değiştirebiliriz çünkü kaplumbağalar kırmızı ışığı neredeyse göremiyorlar."⠀

TUI Care Foundation ve DEKAMER iş birliği ile yuvalama kumsallarının çevresindeki işletme ve oteller ile görüşerek kırmızı ışık kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor, bizimle iş birliğini kabul eden işletmelere ''Kaplumbağa Dostu İşletme'' sertifikası veriyoruz.⠀⠀

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Turistik tesislere ‘Kaplumbağa Dostu İşletme’ sertifikası
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