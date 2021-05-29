Türk Eximbank’tan 250 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 250 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 250 milyon dolar tutarında 4.5 yıl vadeli, rekabetçi maliyet seviyelerine sahip bir kaynak için kredi anlaşması imzalandı. Krediyle Kovid-19 neden olduğu likidite kısıtlamalarını azaltmak ve ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansmana erişimini artırmak hedefleniyor. Bununla birlikte, Türk ihracatçılarının işletme sermayesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması amaçlanıyor.