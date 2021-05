Türkiye dünyaya teknoloji ihraç eden bir üs olacak

19 Ağustos 2020 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle üretime başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin Liu ve beraberindeki heyeti ağırladı.Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Çin heyeti dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi olma özelliğine sahip fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu. Büyükelçi Shaobin Liu, Türkiye ile Çin arasındaki işbirliklerinin önemine değinerek, "Kalyon Holding'in faaliyet alanlarını dinlediğimde çok etkilendim. Burada dünyada eşi benzeri olmayan bir fabrika yapılmış. İki ülke arasında stratejik işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.Yapılan Ar-Ge yatırımı ve görev yapan 100 araştırmacının varlığının geleceğe yönelik vizyonu ortaya koyduğunu söyleyen Shaobin Liu, "Türkiye sadece Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir üretim üssü değil. Dünyada yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor. Biz her zaman yaptığımız gibi iki ülkenin işbirliği geliştirmek için firmalara desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Büyükelçinin ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Kalyon Holding olarak, Türkiye ve dünyada her yıl istikrarla artan nüfusla birlikte gelecek kuşakların artmakta olan enerji ihtiyacını öncelikli olarak temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamak vizyonuyla yola çıktık" dedi.2017'de temelleri atılan fabrikayı Ağustos 2020'de faaliyete geçirdiklerini anlatan Kalyoncu, "400 milyon dolar yatırımla faaliyete başlayan fabrikamızda üretilen güneş panelleri ilk aşamada 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilen dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanılıyoruz" şeklinde konuştu.Cemal Kalyoncu, fabrika açılışından kısa bir süre sonra da hem ülkedeki potansiyel hem de dünyadaki yenilenebilir enerji ihtiyacını göz önüne alarak kapasite artırımı kararı aldıklarını belirtti. Kalyoncu, şöyle devam etti: "Fabrikanın ilk aşamasından bu yana birlikte çalıştığımız Çin'in önde gelen teknoloji ve enerji şirketlerinden CETC ile yaptığımız anlaşma ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak yılın son çeyreğine 1.000 megavat kapasiteye ulaşma hedefi koyduk. Güneş paneli üretiminin AR-GE dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrikamızda ayrıca bu işbirliği doğrultusunda yeni geliştirilen M10 yonga plakası teknolojisi sayesinde hücre ve modül güç çıkışını yüzde 30'dan fazla artıracağız. İngottan modüle ve M10 teknolojisine kadar güneş enerjisi üretimine dair bütün süreçleri bir arada geliştirebilen Asya dışındaki ilk şirket olma niteliğine de sahip olacağız. Ülkemizi güneş enerjisi teknolojisinde lider ülkelerden birisi konumuna taşıyacağız."KalyonGüneş Teknolojileri Fabrikası bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde araştırmacı görev alıyor. Yeni teknoloji panellerinin gelişimini de güçlendirecek olan merkezde şu an 29 farklı proje bir arada geliştiriliyor.Toplamda 2 bin 500 metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alan test platformuna sahip Ar-Ge merkezinde, üniversite-sektör işbirliği kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi ve TÜBİ- TAK gibi saygın kuruluşlar ile ortak projeler yürütülüyor.