4 milyon haneye ışık hızında internet

TURKCELL, fiber yatırımlarına yenisini ekledi. Kahramanmaraş ilini fiberle buluşturan Turkcell, ilk etapta 100 bin haneye ışık hızında internet erişimi sağlayacak. Turkcell, böylece tüm Türkiye'de yaklaşık 4 milyon haneyi ışık hızında internetle buluşturmuş oldu. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 55 bin kilometreye ulaştı. Fiber konusunda yapılan her bir yatırımın ülkenin dijitalleşme çalışmalarına büyük katkı sağladığının altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ülkenin tamamında insanlarımız işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini hatta sevdikleri ile olan iletişimlerini internet üzerinden dijital olarak sürdürdü. Bu dönemde hızlı ve kaliteli internete olan ihtiyaç daha da arttı. Ülke insanının hak ettiği internet hizmetini sunmanın yolu da şüphesiz fiber altyapıdan geçiyor. Türkiye'nin Turkcell'i olmanın bilinciyle tüm Türkiye'yi evlerin kapısına kadar giden gerçek fiber internetle buluşturmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bunun son örneği ise Kahramanmaraş ili oldu. Bundan böyle Kahramanmaraş'ta yaşayan bireysel ve kurumsal müşterilerimiz de Turkcell'in benzersiz fiber internetini kullanmaya başlayacaklar" diye konuştu.Fiber konusunu memleket meselesi olarak gördüklerini söyleyen Özata, "Sadece sabit internet erişimi için değil Türkiye'nin 5G'ye geçişi ile her alanda dijitalleşmesini hızlandırması için gerekli koşullardan biri de fiber altyapı. Bugün ülkemizin sahip olduğu toplam fiber altyapıya ek olarak 1 milyon kilometre uzunlukta fibere daha ihtiyacımız var. Biz yatırımlara devam etsek de ortak fiber altyapı en doğru seçenek" dedi.