Dev birleşmeyle global marka doğdu

SAVUNMADAN havacılığa, beyaz eşyadan otomotive kadar pek çok alanın üretim aşamasında kullanılan yüksek teknolojili ısıl işlem sektöründe faaliyet gösteren 3 büyük Türk firması birleşerek, Alpha Metalurji markasını yarattı. Metal Isıl İşlem Sanayicileri Yönetim Kurulu Başkanı ve Alpha Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yavuz, "Birleşme sonrası, sektörün beş katı oranında yaklaşık yüzde 15 büyüyeceğiz. 200 çalışanımız ve 8 ayrı tesisimizle Türkiye'nin en büyük ticari ısıl işlem şirketi olduk. Hedefimiz, sektörde yeni bir dünya markası yaratmak" dedi. Alpha Metalurji İş Geliştirme Direktörü Utku İnan ise yeni yatırımların devreye girmesiyle, istihdamda yüzde 30 artış olacağını söyledi.