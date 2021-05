2021’de güçlü sıçrama yapacağız

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz zorlu bir yılı geride bırakarak, 2021'e umutlu bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Küresel ölçekli bir daralmanın yaşandığı, tedarik zincirlerinin kırıldığı, ekonomik aktivitenin yavaşladığı ve en önemlisi, insan hayatını ölümcül bir biçimde tehdit eden Kovid-19 salgını ile mücadele etmek zorunda kaldığımız bir yılı geride bıraktık. Ve bu topyekün mücadeleyi hala sürdürüyoruz" dedi."Ancak ülkemiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz ve ilgili Bakanlıklarımızın attığı isabetli adımlar neticesinde, süreci en az hasarla göğüsleyen ülkelerden biri olmayı başardı" diyen Olpak, şöyle devam etti: "DEİK olarak, herkesin karamsarlığa kapıldığı ilk salgın sürecinde dahi 'İşlerimizi askıya almıyoruz' dedik ve hızla insan hayatı ile ekonominin dengesini yakalamaya odaklandık. Ekonomik aktivite, iç pazar, ihracat ve karşılıklı yatırımlar ekseninde topyekûn hummalı bir mücadele verdik. DEİK olarak tedarik zincirinin kopmaması, lojistik açıdan ulaşılabilirlik, tek kaynağa bağlı kalmama ve yatırımcıya güven verme konularını daima ön planda tuttuk." Türkiye'nin sağlık alanında verdiği başarılı sınav ve üretimdeki güçlü kapasitesi ile 2020 yılını yüzde 1.8 büyüyerek tamamlamayı başardığını söyleyen Olpak, Çin ile birlikte G20 ülkeleri arasında pozitif büyüme başarısını gösteren iki ülkeden birinin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Bu performansın, 2021 yılı için hem piyasalara hem de iş dünyasına yeni bir güven kapısını araladığını anlatan Olpak, şunları kaydetti: "Bu pozitif tablo ekseninde, ülke ekonomimiz için beklentilerimizi değerlendirecek olursakekonomide ertelenen tüketici ile yatırım taleplerinin devreye girmesi ve düşük baz etkisi nedeniyle 2021'de güçlü bir sıçrama yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı büyümesinin olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa yüzde 5 seviyesinin üstünde olabileceğini öngörüyoruz."Bu yılın ocak-nisan döneminde ihracatıların geçen seneye göre yüzde 33.1 arttığına işaret eden Başkan Olpak, "2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu. Ayrıca sanayi üretimimiz 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.3 arttı. Yılın ilk çeyreğini de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağız" diye konuştu. Olpak, şöyle devam etti: "Haziran ayında gerçekleşmesini beklediğimiz yoğun aşılama programının ardından, hayatın her alanında normalleşme etkilerini göreceğimizi düşünüyoruz. DEİK'in ana hedefinde ise her zaman daha fazla ticaret yapmak var. Türkiye-ABD ticari ilişkileri, Yeniden Asya Girişimi, Yeşil Mutabakat, AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Afrika pazarı, uluslararası yatırımcı algısı, tedarik zinciri bu yılki odak noktalarımız." Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın daha da yükselmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Olpak, "Hedef ülkelerle karşılıklı ticaret ve yatırımların artması için köprü vazifesi göreceğiz. 146 iş konseyimizle birlikte, önümüzdeki dönemde ekonominin ve ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada, ticari diplomasi faaliyetlerimizi en etkin şekilde sürdürerek, iş dünyamızın küresel ufku olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Başkan Nail Olpak, yeni yaşını kutlayan gazetemiz için de şu değerlendirmeyi yaptı: "Basınımızın kilometre taşlarından SABAH gazetesinin 36'ncı yaşını en içten dileklerimle kutluyorum. Ekonomiden siyasete, spordan sağlığa kadar hayatın nabzını tutan haberlere imza atan SABAH ailesinin tüm fertlerine DEİK adına teşekkür ediyorum."