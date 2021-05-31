270 milyon doz aşı turizmde umutları canlandırdı

Türkiye'nin nüfusunun 3 katı olan 270 milyon doz aşı için anlaşmaya imza atması turizmdeki umutları yeniden canlandırdı. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Haziran ayından itibaren bunun olumlu sonuçları görürüz" dediBirleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2020'de pandemi nedeniyle uluslararası seyahat sayısında 1 milyar azalma yaşandı. 2019'da uluslararası seyahat 1.4 milyar iken, 2020'de 394 milyona geriledi. Türk turizmi de geçtiğimiz yıl dünya turizmindeki düşüşe paralel bir şekilde ciddi bir gerileme yaşadı. 2021 yılına aşının bulunmasının getirdiği ümitle girmiş olsak da dünya genelinde mutasyonla birlikte artan vaka sayıları, aşılanmanın henüz istenen seviyede ve yaygınlıkta olmaması gibi nedenlerle birçok ülkenin turizm amaçlı seyahatlere izin vermemesi, beklenen hareketliliğin başlamasına engel oldu. Ancak son dönemde aşılanma çalışmalarının küresel ölçekte hız kazanmasıyla birlikte turizmde toparlanma sürecine dair beklentiler yeniden olumlu sürece girdi. Türkiye'nin son dönemde 270 milyon doz aşıya imza atması ise turizmde umutları yeniden canlandırdı.Turizmde 17 günlük kapanma sürecinin ardından vaka sayılarında ciddi bir düşüşün kaydedildiğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu durumun turizmdeki umutları artırdığını ifade etti. "Bununla birlikte ülkemizde aşılanma sürecinin haziran ayında yeniden hız kazanacak olması çok önemli bir kazanım sağlayacak" diyen Bağlıkaya, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, haziranda 30 milyon doz aşının teslim edileceğini, nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı ise imza altına aldığımızı açıkladı. Bununla birlikte yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya gelinmiş durumda. Dolayısıyla haziran ayından itibaren hızlı bir aşılanma sürecinin başlayacağını, bunun da toplumsal bağışıklık sağlanması ve turizm açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Dünya genelindeki muadil birlik başkanları ile görüştüklerini, birçok ülkeden Türkiye'ye yönelik talep olduğu belirten Bağlıkaya, "Seyahat sınırlandırmaları kalkarsa bu talep gerçeğe dönüşebilir. Önümüzdeki dönemde vaka sayılarında azalmanın yanında ülkemizdeki aşılanma oranlarının da artmasıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin seyahat konusunda güvenli ülkeler kategorisine gireceğine inanıyoruz. Bu çerçevede temmuz başı itibarıyla Avrupa pazarından ülkemize turist trafiğinin artmasını bekliyoruz. Geçen yıla göre tam bir toparlanma olmasa da kısmi bir toparlanmadan bahsetmemiz mümkün" diye konuştu.SABAH Gazetesi'nin uzun yıllardan bu yana turizm sektörüne yönelik haberleriyle turizmcilerin sesini duyurmada çok önemli bir misyona sahip olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Hazırlanan seyahat ekleri ve turizmle ilgili özel haberler sektörümüzün yurtiçi ve yurtdışında gelişimine önemli katkılar sağladı. Turizmle ilgili hazırlanan özel haberler aynı zamanda sektörümüzün yaşadığı sıkıntıların yetkili makamlar tarafından duyulması konusunda da çok değerli oldu. Bu nedenle SABAH Gazetesi'nin tüm ekibine teşekkür ediyorum. SABAH Gazetesi'nin bir sonraki yaşının turizm açısından güneşin daha parlak bir şekilde parladığı bir dönemde kutlanması temennisiyle başarılarının devamını diliyorum" dedi.