‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ dünyanın en iyisi seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın önderliğinde, Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından, uzun bir araştırma, gezi ve inceleme çalışması gerçekleştirildikten sonra kaleme alınan '50 Peynirli Şehir Balıkesir' isimli kitap, dünyanın en iyisi oldu. Çin'e bağlı özerk bir bölge olan Makao'da düzenlenen ve Gastronomi dünyasının en seçkin etkinliği olan 'Gourmand Cookbook Award'da 12 finalistin arasından birinci seçilen kitap Balıkesir'e büyük gurur yaşattı.Şehrin, süt ürünlerindeki kültür ve geleneklerini, köklü geçmişini, peynir zenginliğini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yazılan kitap, Balıkesir'in kültür mirası niteliğini taşıyor. 279 sayfalık kitabın içeriğinde, Balıkesir'e Genel Bakış, Süt ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynirleri ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynir Yolları ve Balıkesir'in Süt ve Süt Ürünlerine Güncel Bakış başlıkları yer alıyor.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Balıkesir gerçekten büyük bir il. 20 ilçemiz var, her ilçemizin de kendine göre ayrı iddiası var. Her iddiası olan ilçemizin de tanıtıma ihtiyacı var. Bir marka altında bu şehri tanıtmamız çok kolay değil. Değerlerimiz kaybetmeden sanayi devriminin getirdiği endüstriyel gıda ürünlerinden önceki lezzetlerimizi koruyup bunların üretim aşamalarını butik yerlerde koruyarak katma değeri yüksek bir şekilde dünya pazarına sunmanın yollarını arıyoruz. Balıkesirliler olarak hepimizin ortak değeri olan ve övünç kaynağı olan peynirimizi çok güzel kaleme alıp çok latif ve güzel bir şekilde lanse eden yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.