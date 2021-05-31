ABD’ye hazır giyim ihracatı rekor kırıyor

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, nisanda 2020'nin aynı ayına göre yüzde 184.7 artışla 1 milyar 632 milyon 42 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, ocak-nisan döneminde 6 milyar 336 milyon 207 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek ilk 4 aylık ihracatına da imza attı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, salgına rağmen Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu değerle tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamına ve tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı. Ocak-nisan dönemi ihracatı ise yüzde 33.1 artışla 68.8 milyar dolar oldu. Geçen yılın nisan ayında salgının ihracata olan etkisiyle 573 milyon 278 bin dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2021'in aynı döneminde yüzde 184.7 artışla 1 milyar 632 milyon 42 bin dolarlık ihracata ulaştı. Sektör, bu yılın ocaknisan döneminde de yüzde 32.3 artışla 6 milyar 336 milyon 207 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 108 milyon 812 bin dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 145 milyon 474 bin dolarla Bursa ve 117 milyon dolarla İzmir takip etti.Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 254 milyon 62 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 228 milyon 505 bin dolarla İspanya ve 167 milyon 315 bin dolarla Birleşik Krallık izledi. Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 947 milyon 743 bin dolarla AB ülkeleri birinci, 222 milyon 329 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 170 milyon 261 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı. TİM verilerine göre, mart ayında 225 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8.7 pay aldı.