Altınordu Belediyesi vatandaşın yanında

Altınordu Belediyesi'nin pandemi kaynaklı ekonomik zorlukları asgariye indirmek ve vatandaşlarının yanında yer almak adına başlattığı şehir dayanışması dalga dalga büyüyor. Pandemi sürecinde vatandaşlarla her alanda dayanışma içerisinde olan ve hayata geçirdiği sosyal sorumluluk uygulamalarıyla şehirde her insana dokunan Altınordu Belediyesi'nden altın bir dokunuş da spor camiasına geldi.Altınordu Belediyesi Başkan Aşkın Tören tarafından daha önce açıklanan 15 milyon lira tutarındaki "Tamamlayıcı Pandemi Sosyal Destek Paketinin" yeni bir etabını daha hayata geçirdi. Daha önce verdiği 50 bin litre yakıt desteğiyle pandemi sürecinden olumsuz etkilenen bir başka kesim olan şoför esnafını sevindiren Altınordu Belediyesi bu seferde salgın nedeniyle olumsuz etkilenen faal amatör spor kulüpleri ile hakemlere destekte bulundu.