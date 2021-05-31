Antalya OSB’nin gururları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Yılı Raporu açıklandı. AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş., ADOPEN Plas. ve İnş. San. A.Ş., ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş., Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde yer alan Antalya merkezli, Antalya OSB firmaları oldu. Merkezi Antalya dışında olup Antalya OSB'deki tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdüren Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. ile birlikte Antalya OSB'nin Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki toplam firma sayısı 6 oldu.İSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını kutlayan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Pandemi gibi olağanüstü koşulların yaşandığı bir ortamda elde edilmiş bu başarı Antalyamız için büyük bir gurur ve moral kaynağıdır. Bizlere bu gururu yaşatan sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum" dedi.Antalya OSB'de üretime kesintisiz devam edildiğine vurgu yapan Bahar, "Antalya OSB sanayicileri ve çalışanları, pandemi döneminde de var gücüyle ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam etmiştir. Öyle ki Antalya OSB firmaları, pandemi gibi olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında, tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırarak, bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artışa imza atmıştır. Antalya OSB'deki üretim potansiyelinin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, 2021 yılının ilk çeyreğinde de artmaya devam etmiş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artış göstermiştir. Elde edilen bu başarının mimarı sanayicilerimiz ve çalışanlarımızdır. Tüm sanayicilerimizi, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde yer alan firmalarımız nezdinde bir kez daha kutluyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.