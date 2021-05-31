Bankacılığın seyri değişiyor

Denizbank Dijital Dönüşüm ve Süreç Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, banka müşterisi olmak için şubeye gitme gerekliliğini ortadan kaldıran uzaktan müşteri olma uygulaması ile Türk bankacılık sektörünün seyrinin değişeceği bir döneme girildiğini söyledi. Özdoğan, "Denizbank olarak bu seyrin yön verenleri arasında yer alarak müşteri odaklı çözümlerimiz ve teknolojimiz ile değişime hazırız. Müşterilerimiz için bankacılık hizmetlerini de şubeye gitmeye gerek kalmadan alabilmenin önemli bir kazanç olduğu görüşündeyiz" dedi. Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu proje sayesinde MobilDeniz uygulamasını cep telefonuna indiren herkes 'Müşteri Ol' bölümünden üç aşamalı akışı hızlıca tamamlayarak dakikalar içinde Denizbanklı olabiliyor. Kullanıcılar MobilDeniz'i indirip, 'Müşteri Ol' formuna bilgilerini girip, süreci başlatıyor."