Bartın'da maske seferberliği

BartınBelediye Başkanı Cemal Akın, pandemi döneminde halka destek için verdikleri hizmetleri anlattı. Vatandaşlara 250 bin ücretsiz maske dağıttıklarını söyleyen Akın şöyle konuştu: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine maske gönderdik, market önlerinde, pazaryeri girişlerinde, halk otobüslerinde halkımıza ücretsiz maske dağıttık. Tüm kenti baştan sona 8 defa dezenfekte ettik. Bartın Belediyesi Araç Dezenfeksiyon İstasyonu kurarak bugüne kadar 50 binin üzerinde aracı dezenfekte ettik. Bu süreçte 4 bin 535 genel dezenfektan, 2 bin 30 lt el dezenfektanı, 35 bin çift eldiven ve yaklaşık 250 bin maskeyi halkımıza ve belediye çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık."