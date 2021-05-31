Bu istasyon Başiskele’ye büyük tasarruf sağlayacak

Kocaeli Başiskele Belediyesi, "Sıfır Atık Sefeberliği" kapsamında 2020 yılında yapımına başladığı Katı Atık Aktarma İstasyonu inşaatı bitirildi. Yakın bir zamanda hizmete girecek istasyonun, hem ilçenin temizliğine katkı sağlaması hem de belediye hizmetlerinde büyük tasarruf sağalması bekleniyor.Başiskele İlçesi Ovacık Mahallesi'nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde, 2020 yılının Aralık ayında inşasına başlanan Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisinin inşaatı bitti. Yakın zamanda hizmete girecek tesisin Başiskele'de belediye hizmetlerinde büyük bir tasarruf sağlaması bekleniyor. 'Daha Temiz Başiskele' sloganıyla, temizlik işlerinin daha süratli yapılmasına olanak sağlayacak olan tesis, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanarak iş verimliliği arttıracak. Aynı zamanda da; araçlar daha az yol yaptığı için amortisman giderleri de minimum düzeye çekilmiş olacak.