Yeni normalleşmenin hayata geçeceği 1 Haziran'a sayılı günler kala restoran ve kafeler kolları sıvadı. 18 aylık pandemi döneminin 15 ayını kapalı geçiren yeme-içme sektörü, henüz genelge yayımlanmamış olsa da açılış için hazırlıklara başladı. Özellikle aşıların gelmesi nedeniyle umutları artan ve bir daha kapanmayacaklarına inandıklarını belirten sektör oyuncuları, 1 Haziran için sabırsızlanıyor. Restoran ve kafelerin hemen hemen tümü gerek tadilat gerek dezenfeksiyon işlemlerini yaparken tedarikçileriyle de görüşmelere başladı. "Gözümüz kulağımız bugün yapılacak olan Kabine toplantısında" diyen sektör oyuncularının en büyük beklentisi saat sınırının kalkması. İşlerinin büyük bir bölümünün akşam olduğunu belirten firma sahipleri, akşam 24'e kadar izin bekliyor. Hafta sonu yasaklarının da kalkmasını talep eden sektör oyuncuları, "Açık alanlarda tam kapasite çalışalım. Pandemi bitmedi. O nedenle kapalı alanda yüzde 50 kapasiteyi biz kendimiz uygulayacağız. Dersimizi aldık. Kurallara harfiyen uyacağız, ihlal edenleri de uyaracağız. Bu dönemden çok yara aldık. Bir daha aç-kapa olmasın" diyor.İki şubeli Selimiye Muhallebici'nin sahibi Osman Ülker, kapalı olduklarını dönemde paket servis ve al-git yöntemiyle çalıştıklarını belirterek, "Ancak toplam ciromuzun sadece yüzde 20'sini bu yolla sağlayabildik" dedi. Yeni dönem için hazır olduklarını belirten Ülker, "Şimdi garsonlarımızı ve şeflerimizi yeniden çağırıyoruz. Ancak bazıları farklı yerlerde çalışmaya başladı. Bu dönemde yetkin personel bulmak en büyük sıkıntımız olacak. İnsanlar mesai saatinde gidip kafede oturuyor. Ciromuzun yüzde 60'ını akşam yapıyoruz. 24'e kadar izin çıkmasını talep ediyoruz. Biz zaten kendi denetimimizi yapıyoruz. Normalde iki şubemizin toplam sandalye kapasitesi bin 200 iken bunu 400'e düşürdük. Artık açık alanda tam kapasite, kapalı alanda yüzde 50 izni bekliyoruz."Mahsun Usta restoranın sahibi Mahsun Gökçur, genelge açıklanmamış olsa da hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Gökçur, "Memleketine giden arkadaşlarımızı çağırdık. Onları toplamakta zaten zorlanıyoruz. Yeni personel arayışımız da başladı" dedi. En büyük beklentilerinin hafta sonu yasağının ve saat sınırının kaldırılması olduğunu anlatan Gökçur, "İşimizin yüzde 90'ı akşam. İnsanlar gündüz gelip yemek yemiyor. Sınırlamalar kalksın. Yoksa açılmanın anlamı olmaz. Gelir gideri karşılamaz" dedi.Türkiye genelinde 54 şubeli Coffeemania'nın Kurucusu Yakup Dabak, yeni tüm mağazalarında dönem için daha önce yaptıklarını gibi yeniden dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirdiklerini belirterek, "Stok kontrollerini yapıyoruz. Açılış izni verildiği takdirde hemen kapılarımızı açmaya hazırız" dedi. Sektörün çok ciddi yara aldığını anlatan Dabak, "Yeni dönemde cirolarımız yükselecek. Ancak sektörün toparlanması için uzun bir süreye ihtiyaç var. Yeniden açkapa yapılmayacağını umut ediyoruz. Özellikle aşı temini bizim bu yönde umutlarımızı artırdı" diye konuştu.Sekiz şubeli Frango Döner'in şirket ortağı Halis Özgün, sektörün çok büyük yara aldığını anlattı ve ekledi: "Daha önce açılmada insanlar ciddi ürün aldı sonra bir anda kapanınca ürünler çöp oldu. Biz stok yapamıyoruz. O nedenle bir daha aç-kapa olmayacağı umuduyla hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi. Şubelerinin bazılarının açık alanı olmadığını anlatan Özgün, belediyelerden dışarıya masa izni beklediklerini kaydetti. Özgün, "Açık alanda yüzde 100 kapalı alanda yüzde 50 çalışalım. Denetimler artsın. Pandemi sonuçta bitmedi. Sık denetim olsun ama bir daha kapanmayalım" diye konuştu.