Dövizden kazanan gayrimenkule gelecek

Bir süredir beklemede olan konut üreticilerinin harekete geçtiğini belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Bekleyen projeler raflardan inmeye başlıyor. Bunda stokların erimesinin de etkisi büyük. Hatalı lokasyonda ve hatalı fiyatlı projeler var ama bu stok değil, satılmayan talep görmeyen işler. Doğru konumdaki doğru projede stoklar ciddi oranda eridi. Bu da yeni yatırımların dolayısıyla yeni ruhsatların önünü açtı. Önümüzdeki günlerde dövizden mevduattan kazanan yine gayrimenkule yönelecek" dedi.Durbakayım, geçen yıl başlayan Kovid- 19 salgını ile birlikte aniden daralan gayrimenkul satışlarının devlet ve sektör tarafından alınan önlem ve sağlanan teşviklerin etkisiyle uzun vadeli artış trendine girdiğini söyledi. Geçen yıl hazırlıksız yakalan sektördeki konut satışlarının aylık dönem itibarıyla keskin bir çıkış sağladığını kaydeden Durbakayım, şöyle devam etti: "Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan 2021 döneminde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863 oldu. Ancak ocak-nisan 2021 dönemindeki konut satışları geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 6.5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşti. Benzer daralma bu yılın mart ayına göre de kendini gösterdi. Hafta sonu kısıtlamalarının etkisiyle Nisan 2021 dönem satışları Mart 2021 dönemine göre de daralma gösterdi. Ancak kapanma sonrasında sektörde başlamasını beklediğimiz kampanyalar ve devletten gelmesini beklediğimiz teşviklerle ile birlikte konut satışlarındaki ivmenin yönünün tekrar yukarı doğru olmasını bekliyoruz."Durbakayım, "Aynı beklentimiz yurtdışı uçuşlardaki kısıtlamanın kalmasına bağlı olarak yabancı satışlarında da sürüyor. Özellikle yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416.1 artarak 4 bin 77 seviyesinde gerçekleşmesi, önümüzdeki aylardaki satış beklentimizi revize ettirdi" dedi. İlk çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 bin 964 olduğunu hatırlatan Durbakayım, "Körfez'den gelen taleple, yıllık satış beklentimizi tekrar 45 bin seviyelerine yükselttik" diye konuştu.