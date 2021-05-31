Gençlerden BES’e ilk yılda 3 milyar TL

TÜRKİYE nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sini teşkil eden 18 yaş altı nüfusun Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik dahil edilmesi ile orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcının sisteme entegre olabileceği ve bu kanaldan ilk yılda yaklaşık 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan Finansal İstikrar Raporu'na göre, 18 yaş altı kesim, 2020 sonu itibarıyla 84 milyon olan Türkiye nüfusunun 23 milyonu ve yüzde 27'sini teşkil ediyor. Bu yılın nisan ayı itibarıyla BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ne kayıtlı 12.6 milyon katılımcı var. Sisteme katılım oranı yüzde 21. Genç nüfusun sisteme OKS'deki yapıya benzer bir şekilde otomatik dahil edilmesi durumunda ilk yılda yaklaşık 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor. Bu varsayım altında sistemin 2030'da 1.21 trilyon lira olması beklenirken toplam fon büyüklüğünün 1.36 trilyon liraya çıkabileceği öngörülüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, Türkiye'de 21 mayıs itibarıyla BES'te 6 milyon 908 bin kişinin 147 milyar 363 milyon liralık fonu bulunuyor.